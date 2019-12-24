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Giresun'daki örtü yangınları

Giresun merkez ve 7 ilçede meydana gelen 15 örtü yangınından 14'ünün söndürüldüğü, birinin ise devam ettiği bildirildi.

24.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:38 Giresun'daki örtü yangınları
merkez ve 7 ilçede meydana gelen 15 örtü yangınından 14'ünün söndürüldüğü, birinin ise devam ettiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez, Bulancak, Espiye, , Piraziz, Eynesil ve Tirebolu ilçelerindeki 15 bölgede örtü yangınlarının meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, yangınlara 114 personel, 41 araç ve vatandaşların da katkılarıyla anında müdahale edildiği vurgulanarak,"Çıkan yangınlardan 55,1 hektar alan etkilenmiştir. Yangınlar ağırlıkla örtü yangını şeklinde olup köy ve mahallelerdeki yaşam alanlarının uzağında meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.
-Vali Sarıfakıoğulları incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde 15 hektarlık alanda çıkan örtü yangınıyla ilgili bölgede incelemede bulundu.

Sarıfakıoğulları, Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın ve Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Göçer'den yangınların çıkış nedeni ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
-Kaymakamlık anız yakanlara idari işlem uygulayacak
Yağlıdere Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, anız yaktıkları tespit edilenlere ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem uygulanacağı bildirildi.
Açıklamada, mevsim itibarıyla bahçelerde yapılan temizlik çalışmaları ile beraber anız yakılması sonucu orman, çayır ve meraların tahrip olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu itibarla anız yaktıkları tespit edilenlere ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem uygulanacaktır. Anız yakıldığını gören vatandaşlarımızın, çevrenin ve tarım arazilerinin korunması açısından durumu ivedilikle en yakın ilçe tarım ve orman müdürlüğüne, jandarma karakol komutanlığına veya ilçe emniyet amirliğine bildirerek, gerekli resmi tespitlerin yapılmasını sağlamaları büyük önem arz etmektedir.

Yağlıdere, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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