Haberler » Güncel » Giresun'daki şiddetli yağış

Giresun'daki şiddetli yağış

Giresun'un Eynesil ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın sonrası kaybolan kişi, ölü bulundu.

20.10.2019 21:50Giresun'daki şiddetli yağış
Giresun'un Eynesil ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın sonrası kaybolan kişi, ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış sonucu Kemerli köyündeki Zıva Deresi taştı, bazı noktalarda da toprak kayması meydana geldi.
Taşkının ardından bahçesinde tıkanan kanalı açmak için dışarı çıkan Hasan Zamba'dan (74) haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerini aradı.
Kayıp ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından Zamba'nın cesedi, evinin yakınında dere yatağının yanındaki çalılıkta bulundu.

Eynesil, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:37 Suriye sınırına komando sevkiyatı
23:36 Giresun'da sağanak, sel ve heyelana yol açtı, 1 ölü (2)
23:32 Tokat'a şehit ateşi düştü (2)
23:32 Şili Devlet Başkanı Pinera'dan halka "sükunet" çağrısı
23:32 Silahla yarlanan oğlu ve torununu sedyede görünce ağladı
23:31 Silahlı kavga: 2 yaralı
23:30 Ahmet Nur Çebi: "Büyük aşkımla, başkan olarak kucaklaştım"
20.10.2019 23:38:10