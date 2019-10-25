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Giresun'daki şiddetli yağış

Giresun'un Eynesil ve Görele ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan ile taşkınlar sonucu hasar tespit çalışmaları sürüyor.

25.10.2019 14:12Giresun'daki şiddetli yağış
Giresun'un Eynesil ve Görele ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan ile taşkınlar sonucu hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Görele ilçesinde 3 milyon lira civarında hasar tespit edildiğini söyledi.
Köylerin ana yollarının ulaşıma açık durumda olduğu bilgisini veren Ermiş, köy içerisindeki birkaç mahalle yolunda da çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Ermiş, sağanak sonrası Görele ilçesinde bazı sıkıntılı yerlerin olduğunu belirterek, aynı durumların Eynesil ilçesinde de bulunduğunu ifade etti.
Olaylara çok hızlıca müdahale ettiklerini dile getiren Ermiş, şunları kaydetti:
"İl Özel İdaresi'nden de destek aldık, sayın valimizin çok desteği oldu. İş makinası da kiraladık, kendi makinalarımızla da çalıştık. Aynı yerde 10 noktada çalışabiliyoruz. Neredeyse her noktada çalışma yapıldı. Bugün 5'inci gün, durum normale dönüyor. Bazı sanat yapıları, altyapılarla ilgili sıkıntılar var, duvar ihtiyacı olan yerler, menfez olması gereken yerler var. Onları da tespit ettirip önümüzdeki günlerde gereğini yapacağız."
Ermiş, vatandaşlara fındık bahçeleriyle ilgili uyarıda bulunarak, "Vatandaşların fındık dallarını bahçelere ve bahçe kenarlarına atmamaları lazım, bu dallar yoğun yağışlarda aşağılara iniyor, büzlerin ağız kısmını tıkıyor, sele sebebiyet veriyor." dedi.
Eynesil ilçesinde de hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Ermiş, "Eynesil'de de şu an sıkıntı yok, Balcılı köyünde vatandaşların yaptığı köprü çökmüştü, böyle heyelan olan yerler var ama orada da durum normale döndürüldü." ifadelerini kullandı.

Eynesil, Giresun, Görele, Güncel

Kaynak: AA

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