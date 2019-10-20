Haberler » Güncel » Giresun'daki şiddetli yağış (2)

Giresun'daki şiddetli yağış (2)

Giresun'un Eynesil ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın sonrası kaybolan kişi, ölü bulundu.

20.10.2019 23:22
Giresun'un Eynesil ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın sonrası kaybolan kişi, ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış sonucu Kemerli köyündeki Zıva Deresi taştı, bazı noktalarda da toprak kayması meydana geldi.
Taşkının ardından bahçesinde tıkanan kanalı açmak için dışarı çıkan Hasan Zamba'dan (74) haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerini aradı.
Kayıp ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından Zamba'nın cesedi, evinin yakınında dere yatağının yanındaki çalılıkta bulundu.
Giresun'daki şiddetli yağış (2)

Eynesil, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:55 Aydın'ın bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı
00:52 Bodrum'da balık tutanlar kayalıklarda erkek cesedi buldu
00:44 Şanlıurfa'daki silahlı saldırı
00:11 DHA YURT BÜLTENİ - 20
00:02 GÜNDEM ÖZETİ/ 21 Ekim 2019
00:00 Esenler'de kamyon devrildi: 1 yaralı
00:00 Esenler'de hafriyat kamyonu devrildi: 1 ağır yaralı
21.10.2019 00:56:44