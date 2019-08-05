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Giresun'daki trafik kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların isimleri belirlendi.

05.08.2019 15:12 Giresun'daki trafik kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların isimleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Tirebolu'dan Güce'ye gitmekte olan İbrahim Demir idaresinde 28 TC 607 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Espiye Doğancı köyü mevkiinde trafik levhasının bulunduğu direğe çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan İbrahim Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Duman ile Nazire Duman ise kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü İbrahim Demir ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

İbrahim Demir, Giresun, Espiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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