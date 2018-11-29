29 Kasım 2018, 21:52
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"Giresun'dan 3 Puanla Dönmek İstiyoruz"

"Giresun

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, bu maçtan 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boluspor maçını kazandıkları için mutlu  olduklarını dile getirdi.
Giresunspor maçının da zirve yarışı için önemli bir müsabaka olduğunu  ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:
"Rakibimiz konumu itibarıyla mutlak kazanmak için sahaya çıkacak. Biz  de üst sıralarda olabilmek için kazanmalıyız. Bizim açımızdan iç veya dış saha  fark etmez. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Giresun'a kazanmak için  gidiyoruz. İnşallah onlardan daha iyi mücadele ederek Giresun'dan 3 puanla dönmek  istiyoruz."
  
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