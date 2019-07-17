17.07.2019 11:04
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Giresun'dan 74 milyon dolarlık fındık ihracatı

Giresun

Giresun'dan, 2019 yılının ilk altı ayında 74 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Giresun'dan, 2019 yılının ilk altı ayında 74 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Karadeniz İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, başta fındık olmak üzere Giresun'dan 1 Ocak-30 Haziran döneminde dünyanın çeşitli ülkelerine 21 sektörde yapılan satışlardan 89 milyon 588 bin dolar gelir sağlandı.

Giresun'dan yılın ilk altı aylık döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ürünlerin başında fındık ve mamulleri geldi.

İl genelinde faaliyetlerini sürdüren firmalar tarafından Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelere fındık ihracatından 74 milyon 888 bin 59 dolar kazanç elde edildi.

Fındığı, 5 milyon 403 bin 13 dolarla makine ve aksamları, 4 milyon 383 bin dolarla da meyve sebze ürünleri izledi.
Giresun'dan yapılan savunma ve havacılık sektörü ihracatından ise 3 milyon 194 bin 17 dolar gelir sağlandı.
Kaynak: AA
Karadeniz, Giresun, Ekonomi

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