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Türkiye, Van'daki çığ felaketini konuşurken Giresun'dan gelen görüntü dehşete düşürdü

Türkiye, Van'daki çığ felaketini konuşurken Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde meydana gelen heyelan dehşete düşürdü. Giresun-Dereli karayolunun ulaşıma kapandığı heyelan anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

06.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:47

'un Duroğlu Beldesi'nde meydana gelen heyelan sonrası Giresun- karayolu ulaşıma kapandı. Yol, yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açılırken, heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

KOCA KOCA KAYALAR YOLA YUVARLANDI

Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ve Sivas ile bağlantısını sağlayan karayolunun, merkeze bağlı Duroğlu beldesi mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi yola aktı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Giresun- Dereli karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen karayolu ekipleri, iş makineleri eşliğinde yolda temizleme çalışması başlattı. Yol, çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

DEHŞET ANI KAMERADA

Bir belde sakini, heyelan anını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Görüntülerde, dik yamaçtan kopan dev kayaların ve toprak kütlesinin yola düştüğü görülüyor.

Türkiye, Van'daki çığ felaketini konuşurken Giresun'dan gelen görüntü dehşete düşürdü

Giresun, Dereli, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (11)
AYKUT:Kesmeyin ağaçlarııı, yok etmeyin ormanları. Yoksa yaptığını o evler mezarınız olacak.
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MRT:İNSANOĞLU YAŞATTIKLARINI YAŞIYOR
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RASSS:bunlar gayet normal doğa olayları insanlar önlemini ona göre almalı
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FARUK:Allah herturlu kaza ve beladan vatanımızı mıllletımızı korusun
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CON VİK:Allah korusun, canım memleketim. Rabbim tüm vatandaşlarımızı muhafaza eylesin felaketlerden.
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BENİ BİLEN BİLİR:Tüm olumsuzluklari Kemalist laikler, basi aciklar, ateistler üzerine atanlar simdi biraz daha düsünmeli ve dinbazligin (dindar demiyorum) müthis arttigi bu dönemde neden soygun, dolandiricilik, zina, sapiklik, katletme ve imtihan olaylarinin arttigini irdelemeli.
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CEBEL:Bu sözlerinle neyi amaçladın bence sende ne dediğini bilmiyorsun
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2 0
BENİ DE BİLİR:ne alaka yaaaa. Bir akıllanmadınız!
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AHMET:böyle dik yamaçlı yol yapılır ise olacağı budur. kademeli yamaç olsa her kademede ağaç dikilse asla bunları yaşamazdık.
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NUR:ağaçlandırma erezyonda işe yarar heyelan bir deprem türüdür. ne ağaç ne bina dinler
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7 0
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