Giresun Dur' İhtarına Uymayan Sürücünün Çarpmasıyla Şehit Olan Polis Memuru Törenle Uğurlandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:12



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:12

Giresun'un Bulancak ilçesinde polis kontrol noktasında 'dur' ikazına uymayan otomobil, 2 polis memuruna çarptı. Olayda, polis memuru İmdat Berçin (46) şehit oldu, polis memuru Ferhat Canlı da yaralandı. İhtara uymayan sürücünün çarptığı 2 polisten şehit olan İmdat Berçin, görev yeri Bulancak'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği memleketi Ordu'ya uğurlandı.Olay, 00.30 sıralarında Bulancak ilçesi, Karadeniz Sahil Yolu Pazarsuyu Liman mevkiinde meydana geldi. Polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan Emre Kırım yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı otomobil, polis memurları İmdat Berçin ve Ferhat Canlı'ya çarptı. Olayda ağır yaralanan polis memurları çağrılan ambulanslarla Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Polis memurlarından İmdat Berçin yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı polis memuru Ferhat Canlı ise sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor. Olaydan sonra kaçmaya çalışan alkollü sürücü Emre Kırım, otomobili ile yoldan çıktı. Sürücü, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.EVİ TÜRK BAYRAĞIYLA DONATILDIPiraziz-Bulancak arasında yer alan kontrol noktasında görevi sırasında, 'dur' ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu şehit düşen polis memuru İmdat Berçin'in acı haberi de Ordu'daki ailesine ulaştı. Şehit haberi üzerine polis memurunun Ulubey ilçesindeki baba evi ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Berçin ailesi gözyaşları arasında evleri önünde taziyeleri kabul etti.ŞEHİT POLİSE GÖREV YERİNDE TÖRENŞehit polis İmdat Berçin için 5 yıldır görev yaptığı Bulancak ilçesinde Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit polis memurunun eşi Fatma Berçin, ailesi ve çok sayıda polis katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Fatma Berçin, gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı eş Fatma Berçin, tören sonunda eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak teselli aradı. Törenin ardından şehit polis İmdat Berçin, toprağa verileceği memleketi Ordu'nun Ulubey ilçesine uğurlandı. 3 çocuk babası şehit polis memuru Berçin, ikindi namazına müteakip memleketi Ordu'nun Ulubey ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Öte yandan 23 yıllık şehit polis memuru İmdat Berçin'in, 32 yıl önce meydana gelen trafik kazasında babası Mehmet Berçin'i kaybetmişti.