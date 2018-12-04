Giresun En Çok Göç Veren 5. Şehir

TÜİK
verilerine göre geçen yıl milyonlarca kişi kentler arasında göç etti. En çok göç veren iller sırasında Giresun
5. sırada yer aldı. En çok göçü Tekirdağ
alırken, en çok göç veren il ise Bayburt
oldu. Türkiye
'de geçen yıl 2 milyon 684 bin 820 kişi kentler arasında göç ettiği belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2017'de 2 milyon 684 bin 820 kişi yaşadığı şehri değiştirdi. En çok göç veren şehir Bayburt, Bayburt'u sırasıyla Gümüşhane
, Ağrı
, Muş
, Giresun, Ardahan
, Kars
, Bitlis
, Ordu
ve Van
takip etti. En çok göçü ise Tekirdağ aldı. Tekirdağ'ı Yalova
, Kocaeli
, Eskişehir
, Bilecik
, Çanakkale
, Muğla
, Düzce
ve Uşak
takip etti.
Giresun ve ilçelerinden göç edenlerin başlıca sorunları arasında işsizlik ilk sırayı alırken, ilde sanayiye dayalı fabrikaların bulunmaması göçü tetikliyor. Giresun Karadeniz
bölgesinde yatırım sıralamasında da en son sıralarda yer alıyor. - GİRESUN
Tekirdağ,Türkiye İstatistik Kurumu,Giresun
04 Aralık 2018 Salı 12:50