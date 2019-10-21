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Giresun evini kurtarmak için açtığı menfezde akıntıya kapılıp, ölmüş

Evini kurtarmak için açtığı menfezde akıntıya kapılıp, ölmüş (2)TOPRAĞA VERİLDİGiresun'un Eynesil ilçesinde, meydana gelen sel ve heyelanda kaybolduktan bir süre sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşılan Hasan Zamba (74) için ilçedeki Yeşiltepe Cami'nde cenaze namazı kılındı.

21.10.2019 17:41
Evini kurtarmak için açtığı menfezde akıntıya kapılıp, ölmüş (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Giresun'un Eynesil ilçesinde, meydana gelen sel ve heyelanda kaybolduktan bir süre sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşılan Hasan Zamba (74) için ilçedeki Yeşiltepe Cami'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, İl Müftüsü Muhittin Oral ve çok sayıda kişi katıldı. Evinin 300 metre yukarısındaki menfezi açmaya çalışırken, kapıldığı akıntıda hayatını kaybettiği belirlenen 10 çocuk babası Zamba, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Giresun evini kurtarmak için açtığı menfezde akıntıya kapılıp, ölmüş

Eynesil, Giresun, Güncel

Kaynak: DHA

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