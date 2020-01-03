Haberler » 3. Sayfa » Giresun-Gümüşhane karayolunda heyelan - Haberler

Giresun-Gümüşhane karayolunda heyelan

Giresun'un Tirebolu ilçesi Ketençukuru köyü mevkiinde heyelan meydana geldi.

03.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:56 Giresun-Gümüşhane karayolunda heyelan
'un ilçesi Ketençukuru köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Giresun- karayolunun Tirebolu ilçesi Ketençukuru köyü mevkiinde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Yağışlar sonucu zeminin yumuşamasıyla dağın yamacından kopan kaya parçaları yola yuvarlandı. Heyelan nedeniyle iki şeritli yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yolun tek şeridi çalışmaların ardından jandarma trafik ekiplerinin kontrolünde ulaşıma açıldı. Temizlik çalışmaları süren karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi. - GİRESUN

Gümüşhane, Tirebolu, Giresun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:32   Doğu Perinçek, İranlı komutan Süleymani'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı: O hepimizin şehididir - Haberler
15:27   85 yaşında evlendirilme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldı - Haberler
15:26   Kayseri Şehir Hastanesinde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu - Haberler
15:26   Başkan Babaoğlu: "Her zaman öğretmenlerimizin yanındayız" - Haberler
15:20   Şehit er Berkay Işık son yolcuğuna uğurlandı - Haberler
15:00   Hatay'da 3 kişi, tacizle suçladıkları genci beyzbol sopasıyla dövdüler - Haberler
14:54   Kasim Süleymani'nin öldürülmesine Çin'den ilk yorum! ABD'ye çağrı yaptılar - Haberler
14:45   Süleymani'nin ölümü sonrası Trump'ın 8 yıl önceki tweeti olay oldu - Haberler
14:40   Haşdi Şabi: ABD'ye istihbarat bilgilerini, Iraklı taraflar sızdırmış olabilir - Haberler
14:12   Son dakika: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'da halk sokaklara döküldü - Haberler
3.01.2020 15:38:49