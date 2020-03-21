Giresun İtfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek
Giresun İtfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Giresun Belediyesi İtfaiye personelide alkışlarla destek verdi.
21.03.2020 00:43 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:44
Giresun İtfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek
GİRESUN - Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Giresun Belediyesi İtfaiye personelide alkışlarla destek verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da destek verdiği 3 gün boyunca saat 21: 00'da sağlık çalışanlarına alkış kampanyasına Giresun İtfaiyesinden de destek geldi.Sağlık personelini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiklerini belirten İtfaiye ekipleri ateşle yaptıkları 112 yazısının etrafında toplanarak,sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler ve ardından 1 dakika boyunca alkışlarla desteklerini belirttiler.
GİRESUN - Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Giresun Belediyesi İtfaiye personelide alkışlarla destek verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da destek verdiği 3 gün boyunca saat 21: 00'da sağlık çalışanlarına alkış kampanyasına Giresun İtfaiyesinden de destek geldi.Sağlık personelini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiklerini belirten İtfaiye ekipleri ateşle yaptıkları 112 yazısının etrafında toplanarak,sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler ve ardından 1 dakika boyunca alkışlarla desteklerini belirttiler.
Kaynak: İHA