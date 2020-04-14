Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Giresun Karadikmen köyündeki karantina süresi uzatıldı

Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünde uygulanan karantina 14 gün uzatıldı.

14.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:26
Giresun Karadikmen köyündeki karantina süresi uzatıldı
Giresun 'un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünde uygulanan karantina 14 gün uzatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin, Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.
Kurulun, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27, 28. ve 72'nci maddeleri uyarınca Karadikmen köyünün tamamında 28 Mart'da karantina uygulanmasına karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"9 Nisan'da Karadikmen köyünde ikamet eden bir vatandaşımızda nefes darlığı şikayeti görülmesi üzerine kendisine test uygulanmış ve 11 Nisan itibarıyla test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Karadikmen köyünde sosyal izolasyon kurallarına tam anlamıyla riayet edilmediği ve hastalığın sönümlenmediği görülmüştür. Bu gerekçelerle uygulanan karantina tedbirinin 13 Nisan itibarıyla 14 gün uzatılmasına toplum sağlığı için karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Çamoluk, Giresun, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Haberler ›› Güncel ››Giresun Karadikmen köyündeki karantina süresi uzatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:25: ABD'de korona virüse karşı klinik deneyleri yürüten Türk doktor İHA'ya konuştu - Haber 12:25: Evinden çıkamayan 65 yaşındaki Fatma teyzeye muhabbet kuşu sürprizi - Haber 12:24: Gazze'de Kovid-19 nedeniyle evde kalan çocuklara kitap ulaştırılıyor - DEYR - Haber 12:23: Hadımköy'deki pandemi hastanesi çalışmaları havadan görüntülendi - Haber 12:22: Bayramiç'te ücretsiz maske dağıtımı - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber