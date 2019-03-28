Giresun Kaya Düşmesi Korkusuyla Yaşıyorlar

Kaynak: DHA

Giresun'un Görele ilçesinde iki hafta önce yamaçtan kopan kaya kütleleri Emine Karakoç'a (85) ait tek katlı ahşap evin yıkılmasına neden oldu. Bitişiğinde oğlu Osman Karakoç'a ait eve yerleşen Emine Karakoç, her an kaya düşmesi korkusuyla yaşıyor. Emine Karakoç, Kayalar düşmeden 5 dakika önce komşuma gitmiştim. Evden çıkmasaydım ben de o enkazda kalıp, can verecektim dedi. Görele ilçesi Esenli köyünde iki hafta önce yamaçtan kopan kaya kütleleri Emine Karakoç'a ait tek katlı ahşap evin yıkılmasına neden oldu. Evden 5 dakika önce komşularına gitmek üzere çıkan Karakoç, geri döndüğünde evini yerle bir halde buldu. Evsiz kalan Karakoç, bitişikteki oğlu Osman Karakoç'un evine yerleşti. Karakoç ailesi, her an kaya düşmesi korkusuyla yaşıyor. Havanın yağışlı olduğu günlerde eve girmeye korkan aile geceleri yakınlarının evlerinde kalıyor.'EVİMİZE GİRMEYE KORKUYORUZ'Evlerinde korku içinde yaşadıklarını anlatan Osman Karakoç, heyelan riski olduğu için eve girmediklerini dile getirdi. Karakoç, Evimin üstünden yol geçtikten sonra, evimizin bir odası yıkıldı. Tamirini yaptıktan sonra annem burada duruyordu. Bu taşların gelip evimizi yıkacağını biliyordum. Gerekli yerlere dilekçe vermeme rağmen 65 yıllık baba evimiz yıkıldı. Hiçbir eşya alamadık. Baba evimin yıkıldığı gibi yan tarafta 2 katlı eviminde yıkılma tehlikesi çok yüksek. Evimde kalamıyorum dedi.'KOMŞUYA GİTMESEYDİM..'Emine Karakoç da, Yıkılan bu evde doğdum, büyüdüm. 3 sene önce de kayalar gelmişti. Evin bir duvarını yıkmıştı. Şimdi ise ben komşuya gittiğim sırada kayalar gelip evin tamamını yıktı. Eşyalarımın hepsi kayaların altında kaldı. Komşuma gitmeseydim belki bende o enkazda kalıp, can verecektim diye konuştu.'ÇADIR DA MI YAŞAYALIM'Osman Karakoç'un oğlu Ali Osman Karakoç (26) ise, Dışarılarda, komşularda kalıyoruz. Belli bir zamana kadar komşu veya akrabalarda kalabiliriz. Şuan evinde insanlar gurbette olduğu için boş olan evlerinde kalıyoruz. Geldikleri zaman yine dışarıda kalacağız. Biz ne yapalım Yola bir çadır kurup orada mı yaşayalım Bize resmen 'başınızın çaresine bakın' diyorlar. Bu tehlikenin altında nasıl başımızın çaresine bakabiliriz onu da bilmiyoruzö ifadelerini kullandı.AFAD TEDBİR ALMALARINI SÖYLEDİKGiresun AFAD İl Müdürü Halil Toptan da 2005 yılında kendi ikametlerine yol açmak için çalışma başlattılar. Kayalar tehlike arz edince AFAD'a başvurdular. Bu olay afet olmadığı için kendilerinin tedbir almasını söyledik. Yakın zamanda tekrar tehlike olunca ekiplerimiz olay yerine gitti, incelemelerde bulundu. Aileye, yol açarken tedbirli olmalarını söyledik. dedi.