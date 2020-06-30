GİRESUN Kayıp İkranur, dere yatağında ölü bulundu

Kayıp İkranur, dere yatağında ölü bulundu (5)İLK TESPİTLERDE TRAVMATİK BİR BULGUYA RASTLANILMADIGiresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağında Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulunan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni olay...

30.06.2020 23:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:31
Kayıp İkranur, dere yatağında ölü bulundu (5)
İLK TESPİTLERDE TRAVMATİK BİR BULGUYA RASTLANILMADI
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağında Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulunan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ön otopside İkranur'un ölümünde ilk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı. İkranur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada 2.5 saat süren detaylı otopsi işleminin ardından küçük kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak, Bulancak ilçesi İcilli köyüne götürüldü. GİRESUN Kayıp İkranur, dere yatağında ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber
Haberler››Güncel››GİRESUN Kayıp İkranur, dere yatağında ölü bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:53: Asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarıları - Haber 23:53: Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da ele geçirdikleri alanda inşaata başladı - Haber 23:53: Libya İçişleri Bakanı, AB Büyükelçisi ile Hafter milislerinin tuzakladığı "mayınların imhasını"... - Haber 23:51: ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden, pandemi döneminde seçim mitingleri yapmayacak - Haber 23:45: Adana'da seyir halindeki motosikletten düşen bebek yaralandı - Haber 23:09: Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı - Haber 22:44: Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim - Haber 20:13: PFDK, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili başkanlar dahil 7 kişiye ceza verdi - Spor 15:49: Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak - Spor 10:18: Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu - Haber