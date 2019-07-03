03.07.2019 14:28
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu

Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden olduGİRESUN - Giresun'da bugün öğle saatlerinde liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.

Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu
GİRESUN - Giresun'da bugün öğle saatlerinde liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Giresun Limanı içindeki bir binada bugün saat 13.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye aracı ve polis ekibi sevk edilirken, liman içindeki bir binadan dumanların çıktığı gözlendi. Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, incelemeler sürüyor. Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu
Kaynak: İHA
Giresun, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:11   Kızı ile görüşmek isteyen anne, kocası tarafından öldürüldü
14:58   Benzin istasyonunun marketinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
14:58   Çocukları ile görüşmek isteyen anne kocası tarafından öldürüldü
14:58   Ayvalık'ta Afganistan uyruklu mülteci yakalandı
14:58   Kocaeli'de akrabasını öldürerek ormanlık alana gömen şahsa müebbet hapis
14:50   Bünyan'da kaza: 2 yaralı
14:47   Mültecileri kurtardığı için suçlanan kaptan serbest bırakıldı