03.07.2019 14:32
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Giresun Liman sahasında yaşanan patlamaya jenaratör sebep olmuş

Giresun Liman sahasında yaşanan patlamaya jenaratör sebep olmuş

Giresun'da bugün öğle saatlerinde liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.

Giresun'da bugün öğle saatlerinde liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu. Bir jenaratörün neden olduğu patlamada bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Limanı içindeki bir binada bugün saat 13.50 sıralarında jenaratör patlaması meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye aracı ve polis ekibi sevk edilirken, liman içindeki binadan dumanların çıktığı gözlendi. Patlamada bir işçinin yaralandığı belirlenirken, yaralı işçi ilk müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye araçları bina içinde soğutma çalışması yaparken, olayla ilgili incelemeler sürüyor. - GİRESUN
Kaynak: İHA
Giresun, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:58   Benzin istasyonunun marketinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
14:58   Çocukları ile görüşmek isteyen anne kocası tarafından öldürüldü
14:58   Ayvalık'ta Afganistan uyruklu mülteci yakalandı
14:58   Kocaeli'de akrabasını öldürerek ormanlık alana gömen şahsa müebbet hapis
14:50   Bünyan'da kaza: 2 yaralı
14:47   Mültecileri kurtardığı için suçlanan kaptan serbest bırakıldı
14:45   Dolandırıcı 44 bin 900 dolar ve 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakalandı