Giresun Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs" iddialarına yanıt
Giresun Sağlık İl Müdürlüğü, Giresun'da koronavirüs vakası görüldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
Giresun Sağlık İl Müdürlüğü, Giresun'da koronavirüs vakası görüldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında, Giresun'da koronavirüs (COVID-19) vakası görüldüğüne dair haberler ile paylaşımların yeraldığı belirtildi.
Haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:
"Bu ve benzer haberlerle, yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığı ve halkımızın bu tip haberlere itimat etmemesini, bakanlığımızın konuyla alakalı yaptığı açıklamaların dikkate alınması gerektiği personelimize önemle duyurulur. Yanlış haber veya bilgi paylaşımları takip edilmekte olup konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur."
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında, Giresun'da koronavirüs (COVID-19) vakası görüldüğüne dair haberler ile paylaşımların yeraldığı belirtildi.
Haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:
"Bu ve benzer haberlerle, yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığı ve halkımızın bu tip haberlere itimat etmemesini, bakanlığımızın konuyla alakalı yaptığı açıklamaların dikkate alınması gerektiği personelimize önemle duyurulur. Yanlış haber veya bilgi paylaşımları takip edilmekte olup konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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