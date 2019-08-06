Giresun Sağlık Müdürlüğünden kurban uyarısı

Giresun
Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları, kurban kesimi sırasında temel sağlık önlemlerine ve hijyen koşullarına uymaları konusunda uyardı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, zoonotik hastalıklardan korunmak için kurban satış yerlerinin, kurbanlık naklinin, kesim yerlerinin, etin işlenmesi aşamalarının gerekli hijyen, güvenlik ve asgari teknik şartları taşıması gerektiğine vurgu yapıldı.
Üretim ve toplu kurban satış noktalarında hayvan hastalıklarının yayılması ve insanlara bulaşmasının önlenmesi için alınacak tedbirlerin sıralandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hayvanların aşıları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda düzenli yaptırılmalı. Hasta hayvanın, sağlam hayvanlar ile teması önlenmeli ve veteriner hekim kontrolünde tedavisi sağlanmalı, hasta hayvanların sütü sağılmamalı ve kullanılmamalıdır. Hasta ve ölen hayvanlara çıplak elle dokunulmamalı, ölen hayvanın kanı ve çıkartıları ile çevrenin kirlenmesi önlenmelidir. Hasta ve ölen hayvan kesilmemeli, derisi yüzülmemeli ve eti yenilmemeli, ölen hayvanlar, veteriner hekim nezaretinde mera ve su kaynaklarından uzak yere ve derine gömülmelidir. Hayvanların üzerindeki keneler çıplak elle kopartılmamalı."
Kurbanların belediyelerin belirlediği kesim yerleri ya da mezbahalarda kesilmesine özen gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kurbanlık hayvanın kesinlikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvan olduğuna dikkat edilmeli. Kesim sonrası hayvanların sakatatlarında leke ya da kist var ise kesinlikle tüketilmemeli, bu sakatatlar başka hayvanlara verilmemeli, hayvanların hastalıklı organları ve kan, mide, bağırsak içeriği gibi atıkları gömülmeli ya da uygun şekilde toplanarak imha edilmeli. Kurban kesen ya da et taksimi yapan kişilerin ellerinde yara ya da kesik olmamalı, var ise mutlaka hijyenik eldiven kullanılmalıdır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, uyarı amaçlı bilgilendirme broşürleri hazırlandığı ve bunların camiler, kurban satış ve kesim noktaları ile Aile Sağlığı Merkezlerinde vatandaşların kolaylıkla görebileceği şekilde asıldığı da kaydedildi.