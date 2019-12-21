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Giresun şebinkarahisar'daki baca yangını korkuttu

Şebinkarahisar'daki baca yangını korkuttuGİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, 2 katlı evin bacasında yangın çıktı.

21.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:54
'daki baca yangını korkuttu
GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, 2 katlı evin bacasında yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Taş Mahallesi, Kale Sokağı'nda bulunan Mehmet Ö.'ye ait, 2 katllı evin bacasında, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin çatısını kaplarken, vatandaşlar, itfaiyeye verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede gelirken, ev sakinleri de korku içinde dışarı çıktı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Giresun şebinkarahisar'daki baca yangını korkuttu

Şebinkarahisar, Güncel

Kaynak: DHA


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