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Giresun Sevgi Evlerinde kalan çocuklara rip akıntısı eğitimi

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, vatandaşlardan dalgalı havalarda denize girmemelerini, rip akıntısına karşı da dikkatli olmalarını istedi.

07.08.2019 13:50 Giresun Sevgi Evlerinde kalan çocuklara rip akıntısı eğitimi
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, vatandaşlardan dalgalı havalarda denize girmemelerini, rip akıntısına karşı da dikkatli olmalarını istedi.
Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Evi plajında Giresun Sevgi Evlerinde kalan çocuklara yönelik rip akıntısına karşı bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.
Vali Sarıfakıoğulları, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlardan özellikle dalgalı havalarda denize girmemelerini isteyerek, şöyle konuştu:
"Rip akıntısına da dikkat edilmeli. Bu konuda maalesef zaman zaman acı olaylarla karşılaşıyoruz. Bu acı hadiselerin yaşanmaması için dikkatli olunmasını tüm hemşehrilerimizden rica ediyorum."

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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