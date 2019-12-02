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Giresun-Sivas kara yolu Eğribel Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor

Giresun-Sivas kara yolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

02.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:28Giresun-Sivas kara yolu Eğribel Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor
Giresun- kara yolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.
Eğribel Geçidi'nde dün başlayan yağış sonucu, bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, olumsuz durumların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Giresun'un iç kesimlerinde bulunan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçe merkezlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, yüksek kesimlerdeki köyler ve yaylalarda da etkili oluyor.
Dereli ilçesi Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün başlayan yağışın sürdüğünü, bölgede karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Giresun, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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