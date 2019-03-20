Giresun Sızıntı Olan Alucra Barajı'nda Su Tahliyesi Bitti, Risk Ortadan Kalktı

Kaynak: DHA

Sızıntı olan Alucra Barajı'nda su tahliyesi bitti, risk ortadan kalktıGiresun'da, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasında su sızıntısı oluşması ile 12 evin tahliye edildiği, 4 milyon metreküp su tutma kapasitesi ve 56 metre gövde yüksekliğine sahip, sulama amaçlı kullanılan Alucra Barajı'nda, başlatılan su tahliyesi istenen seviyeye ulaştı. 2 milyon metreküp suyun tahliye edildiği barajda, risk ortadan kalktı, vatandaşlarda evlerine geri döndü. Baraj gövdesinde iyileştirme çalışması başlatılacak.Alucra'da, koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip ve 11 bin 640 dekar zirai alanın suya kavuşmasını sağlayan Alucra Barajı'nda geçen cuma günü su sızıntısı başladı. 4 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajın yakınındaki Karabörk köyünün muhtarı Ali Kocaman, baraj gövdesindeki sızıntıyı fark edip, cep telefonu ile kaydetti. Kocaman, görüntüleri jandarma ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerine ulaştırdı. Görüntüleri izleyen DSİ yetkilileri harekete geçti. DSİ Genel Müdürlüğü ve Trabzon Bölge Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları barajda, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasında su sızıntısı olduğunu belirledi. Ekipler, göletteki suyun tahliyesine karar verdi.2 MİLYON METREKÜP SU TAHLİYE EDİLDİRisk altında bulunan baraj göleti kısmına yakın Karabörk köyünün Artabel Mahallesi'nde 12 ev de tedbir amacıyla tahliye edildi. Evlerde yaşayanlar akrabalarının yanına yerleşti. Gövdesinin yıkılma riski oluşan barajda, 3 gündür süren su tahliyesinde, 2 milyon metreküp su seviyesine ulaşıldı. Sızıntı olan gövde kısmının aşağı seviyesine düşen su tahliyesi ile barajdaki risk ortadan kalktı. AFAD ekipleri, vatandaşlara evlerine dönebileceklerini bildirdi. DSİ ekipleri, barajla ilgili iyileştirme çalışması yapacak. Gövdesinde güçlendirme çalışması yapılacak baraj bir süre sonra yeniden su tutmaya başlayacak.Bu arada, baraj inşaatında gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasında oluşan su sızıntısı nedeniyle DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.DSİ RİSK ORTADAN KALKTIDSİ Trabzon Bölge Müdür Vekili Olcay Çubukçu, baraj gölünde 2 milyon metreküp dolayında suyun tahliyesinin sağlandığını belirterek riskin ortadan kalktığını söyledi. Çubukçu, Su tahliyesi istediğimiz seviyeye geldi. Risk ortadan kalktı. Tedbir amaçlı 12 vatandaşımız evlerini boşaltmıştı. Bu vatandaşlarımızda evlerine geri döndü. Barajda iyileştirme çalışması yapılacak dedi.VATANDAŞLAR RAHAT NEFES ALDIBarajdaki riskin ortadan kalkması ile Karabörk köyünde vatandaşlarda rahat bir nefes aldı.Barajda tehlikenin geçtiğini anlatan Hasan Ulu, öBarajda hatalı bir çalışma yapıldığını düşünüyorum. Buraya konulan toprağı çaylardan aldılar. Kamyonlarla taşıdıkları toprakta haliyle köstü vardır. Köstü hayvan bitkisidir. Bu toprağı deliyor. Onun içinde barajda çökme oldu. Su azaldı, tehlike şuan geçmiş durumduö dedi.Murat Candan ise Barajda sızıntı vardı. Su yüklendikçe ortaya çıktı. Şu anda gerekli tedbirleri aldılar. Aşağıdaki köyün tehlike durumunu hallettiler. Su bayağı aşağıya indiö diye konuştu.İbrahim Karabasmaz ise Şuan tehlikeli bir durum gözükmüyor. Yaklaşık 17 metrelik bir kule açığa çıkmak üzere. Göçük olan yerden su aşağıya geçtiğine göre tehlikeli bir yokö ifadelerini kullandı.ALUCRA BARAJIAlucra Barajı, 2014 yılı Nisan ayında DSİ tarafından ihale edilerek özel bir firma tarafından inşa edildi. 4 milyon metreküp su depolama hacmine sahip barajın inşası geçen yıl tamamlandı. 8 milyon 530 bin TL'ye mal olan Alucra Barajı projesi temelden 46 metre, koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip. Giresun'un en büyük, Karadeniz Bölgesi'nin de sayılı büyük barajlarından biri olan Alucra Barajı ile 11 bin 640 dekar zirai alan suya kavuştu.