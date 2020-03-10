Giresun-Suşehri kara yolunun bölünmüş yol kapsamına alınması isteği
Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun-Suşehri kara yolunun bölünmüş yol kapsamına alınmasını istediklerini belirtti.
10.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:20
Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun- Suşehri kara yolunun bölünmüş yol kapsamına alınmasını istediklerini belirtti.
Kara, yaptığı yazılı açıklamada, güzergahın Karadeniz Bölgesinin Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerine açılan kapılarından birisi olduğunu ifade etti.
Yolun bölünmüş yol kapsamına alınması halinde Giresun'un ticari hareketliliğine önemli katkı sunacağını kaydeden Kara, şöyle devam etti:
"İlimizin kalkınması, gelişmesi ve bölgesel rekabet gücü açısından bu yolun bölünmüş yol programına alınması için hemen çalışmalara başlanması, yapımın gerçekleşmesi halinde Karadeniz'in, Akdeniz'e ulaşımında mesafe kısalacak. Ulaşım kolaylaşacak, yakıt sarfiyatları önemli derecede azalacak."
Kara, toplumun tüm kesimlerince konuya sahip çıkılması ve gerçekleşmesi için de ortak çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Kara, yaptığı yazılı açıklamada, güzergahın Karadeniz Bölgesinin Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerine açılan kapılarından birisi olduğunu ifade etti.
Yolun bölünmüş yol kapsamına alınması halinde Giresun'un ticari hareketliliğine önemli katkı sunacağını kaydeden Kara, şöyle devam etti:
"İlimizin kalkınması, gelişmesi ve bölgesel rekabet gücü açısından bu yolun bölünmüş yol programına alınması için hemen çalışmalara başlanması, yapımın gerçekleşmesi halinde Karadeniz'in, Akdeniz'e ulaşımında mesafe kısalacak. Ulaşım kolaylaşacak, yakıt sarfiyatları önemli derecede azalacak."
Kara, toplumun tüm kesimlerince konuya sahip çıkılması ve gerçekleşmesi için de ortak çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Giresun-Suşehri kara yolunun bölünmüş yol kapsamına alınması isteği
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