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Giresun'un Alucra ilçesi Günügüzel Köyü karantinaya alındı

Giresun'un Alucra ilçesi Günügüzel Köyü Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

12.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:34
Giresun'un Alucra ilçesi Günügüzel Köyü karantinaya alındı
Giresun 'un Alucra ilçesi Günügüzel Köyü Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Alucra ilçesine bağlı Günügüzel Köyü'nde koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27, 28 ve 72. maddeleri kapsamında 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'den itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Giresun, Alucra, Güncel
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