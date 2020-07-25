Giresun'un Bulancak ilçesi Semen Yaylası'nda kaybolan Elif dün akşamdan bu yana her yerde aranıyor

Giresun'un Bulancak ilçesinin Semen Yaylası'nda dün akşam saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ı arama çalışmaları dün akşamdan bu yana devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesi'nin Semen Yaylası'nda dün akşam saatlerinde 11 yaşındaki Elif Akbayrak isimli kız çocuğu kardeşi Hasan ile birlikte buzağılarını almaya gittikleri yerden geri dönmeyince annesi yakınlarına haber verdi. Havanın kararmasının ardından çöken sisin de etkisiyle yayla sakinleri tarafından küçük kız için arama çalışmaları başladı. Arama çalışmalarında sonuç alınamayınca güvenlik güçlerine haber verildi. Jandarma, K9 eğitimli köpek arama timi, AFAD ve AKUT'un olay yerine gelmesinin ardından geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, geceden bu yana devam eden çalışmalarda bir sonuç alınamadı.

Yaşanan kaybolma olayını anlatan yayla sakinlerinden Saime Koç (68) "Akşam buzağıları danaları kardeşi hasan ile birlikte almaya gitmiş. Kardeşi dönmüş ama o dönmemiş. Kız geride kalmış akşamdan beri aranıyor dün akşam 5'ten beri arıyorlar bulunamadı. bütün oba aradık" dedi.

Öte yandan 11 yaşındaki Elif'in annesi ile babasının bir süre önce boşandığı ve kardeşi Hasan ile birlikte annesi ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinin İcilli köyünde geçtiğimiz 27 Haziran akşamı evine dönmeyen İkra Nur Tirsi de kaybolmuş, 4 gün süren arama çalışmaları sonucunda küçük kızın cesedi evine 7 km mesafede Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü olarak bulunmuştu. - GİRESUN