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Giresun'un Bulancak ilçesinde 700 kilogram domuz eti ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren Giresun'un Bulancak ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acısu Caddesi'nde bir ikamete yaptıkları baskında yaklaşık 700 kg kesilmiş domuz eti ele geçirdiler.

19.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:27Giresun'un Bulancak ilçesinde 700 kilogram domuz eti ele geçirildi
Bir ihbarı değerlendiren 'un ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caddesi'nde bir ikamete yaptıkları baskında yaklaşık 700 kg kesilmiş domuz eti ele geçirdiler.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Bulancak ilçesinde polis ekiplerine gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler Acısu caddesi üzerinde bulunan bir eve yaptıkları baskında Gürcistan uyruklu 4 kişiyi domuz etlerini işlerken yakaladı. Bulancak Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edilen domuz etleri, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından görevlendirilen veteriner kontrolünde belediye şantiye alanında benzin dökülerek yakıldı, sonrasında iş makinesi tarafından açılan çukura gömülerek imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi. - GİRESUN

Emniyet Müdürlüğü, Bulancak, Giresun, Acısu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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