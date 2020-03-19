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Giresun'un Bulancak ilçesinde oturma gruplarına şerit çekildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların toplanmasını sınırlamak amacıyla oturma gruplarının etrafı şerit ile çevrildi.

19.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:14
Giresun'un Bulancak ilçesinde oturma gruplarına şerit çekildi
Giresun 'un Bulancak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların toplanmasını sınırlamak amacıyla oturma gruplarının etrafı şerit ile çevrildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerince meydan, park gibi alanlarda vatandaşların toplanmasını önlemek amacıyla sınırlama tedbirleri alınmaya devam edildiği belirtildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda insanların toplanmasını ve oturmasını sınırlamak için zabıta ekiplerince oturma grupları etrafına emniyet şeridi çekildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların, özellikle de yaşlıların zaruri ihtiyaçlar dışında gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları, topluluk oluşturacak şekilde bir araya gelmemeleri istendi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Meydanı, Bulancak, Giresun, Güncel

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