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Giresun'un buzul gölleri büyülüyor

Doğasıyla yeşili ve maviyi buluşturan Doğu Karadeniz bölgesi gölleri ile de kendisine hayran bırakıyor.

07.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:20Giresun'un buzul gölleri büyülüyor
Doğasıyla yeşili ve maviyi buluşturan Doğu Karadeniz bölgesi gölleri ile de kendisine hayran bırakıyor.

'un en yüksek noktası olan Dağı 3 bin 107 metrelik yüksekliği ile son dönemde doğa tutkunlarının tercih ettiği bölgelerden biri haline geldi. Tepenin hemen altında bulunan buzul gölü ise görenleri mest ediyor. Bölge halkı tarafından 'Aygır Gölü' olarak bilinen buzul gölünün doğu tarafında Karagöl yakınlarında bulunan Bağırsak Gölü ve doğu yamacında Sağrak Gölü de bölgenin buzul gölleri arasında yer alıyor. - GİRESUN

Doğu Karadeniz, Karagöl, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

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