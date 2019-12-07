Haberler » Güncel » Giresun'un buzul gölleri büyülüyor - Haber

Giresun'un buzul gölleri büyülüyor

Doğasıyla yeşili ve maviyi buluşturan Doğu Karadeniz bölgesi gölleri ile de kendisine hayran bırakıyor.

07.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:51
Doğasıyla yeşili ve maviyi buluşturan Doğu Karadeniz bölgesi gölleri ile de kendisine hayran bırakıyor.
'un en yüksek noktası olan Dağı 3 bin 107 metrelik yüksekliği ile son dönemde doğa tutkunlarının tercih ettiği bölgelerden biri haline geldi. Tepenin hemen altında bulunan buzul gölü ise görenleri mest ediyor. Bölge halkı tarafından 'Aygır Gölü' olarak bilinen buzul gölünün doğu tarafında Karagöl yakınlarında bulunan Bağırsak Gölü ve doğu yamacında Sağrak Gölü de bölgenin buzul gölleri arasında yer alıyor.
(Resul Yanbul/İHA)
Giresun'un buzul gölleri büyülüyor

Doğu Karadeniz, Karagöl, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:58 Kurtulmuş: "Sykes-Picot'nun bugünkü versiyonunu anlamadan coğrafyamızda ne olduğunu idrak etmemiz... - Haber
11:58 Karamürsel Devlet Hastanesinde afet planı tatbikatı yapıldı - Haber
11:58 İstanbul'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haber
11:58 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Haber
11:57 Lotoyu vurdu arazi aldı, arazide define buldu - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
10:20 Saadet Partisi'nden, Türk siyasetinde en çok dinlenenler derlemesi - Haber
09:30 Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi - Haber
7.12.2019 11:59:55