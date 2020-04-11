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Giresun'un Çamoluk ilçesi Kutluca Köyü karantinaya alındı

Giresun'un Çamoluk ilçesi Kutluca Köyü Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

11.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:25
Giresun'un Çamoluk ilçesi Kutluca Köyü karantinaya alındı
Giresun 'un Çamoluk ilçesi Kutluca Köyü Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca Köyü'nde koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27 ve 22. maddeleri kapsamında bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çamoluk, Giresun, Güncel
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