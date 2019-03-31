Giresun'un Çanakçı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Giresun
'un Çanakçı
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Sezer Kadakal
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sezer Kadakal 569, Saadet Partisi
adayı Tuncay Kasım
545, MHP
adayı İsmet Öncü
93 oy aldı.
-Kadakal'ın özgeçmişi-
Canakçı'da doğan Kadakal, ilköğrenimini ilçede, ortaöğrenimini ise İstanbul
'da tamamladı.
2009 yılından bu yana İstanbul Ticaret Borsası Meslek Komiteleri Subesi Şefliği görevini yürüten Kadakal, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da yer aldı.
Kadakal, evli ve üç çocuk babası.
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Kaynak: AA