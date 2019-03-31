Giresun'un Doğankent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Giresun'un Doğankent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Rüşan Özden kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Rüşan Özden bin 20, MHP adayı Haşim Birol Tekin 755, BBP adayı Nazmiye Kabadayı 252 oy aldı.
-Özden'in özgeçmişi-
Tirebolu'da doğan Özden, ilköğretimi Doğankent'te, ortaöğretimi Trabzon'da tamamladı.
İş hayatına İstanbul'da özel bir şirkette devam eden Özden, 2000 yılında Almanya'ya giderek 8 yıl bu ülkede kaldı.
2010 yılında Türkiye'ye dönen Özden, 2014 yılında AK Parti Doğankent ilçe başkanı olarak atandı.
Özden, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA