Giresun'un Doğankent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Giresun'un Doğankent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Rüşan Özden kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Rüşan Özden bin 20, MHP adayı Haşim Birol Tekin 755, BBP adayı Nazmiye Kabadayı 252 oy aldı.-Özden'in özgeçmişi-Tirebolu'da doğan Özden, ilköğretimi Doğankent'te, ortaöğretimi Trabzon'da tamamladı.İş hayatına İstanbul'da özel bir şirkette devam eden Özden, 2000 yılında Almanya'ya giderek 8 yıl bu ülkede kaldı.2010 yılında Türkiye'ye dönen Özden, 2014 yılında AK Parti Doğankent ilçe başkanı olarak atandı.Özden, evli ve 2 çocuk babasıdır.