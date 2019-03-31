Giresun'un Espiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Giresun
'un Espiye
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mustafa Karadere
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Karadere 5 bin 62, İYİ Parti
adayı İbrahim Önal
4 bin 537, MHP
adayı Tuğrul Yanıkoğlu
959 oy aldı.
-Karadere'nin özgeçmişi-
Espiye ilçesinde doğan Karadere, ilköğrenimini Espiye'de ortaöğrenimini ise Ankara
'da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fizik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Karadere, iş hayatına atılarak kendi fındık firmasını kurdu.
AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan Karadere, AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde görev aldı. 1995-2005 yılları arasında Giresun Ticaret Borsasında Başkan Vekilliği görevinde bulunan Karadere, 2005 ve 2009 yılında Giresun Ticaret Borsası Başkanlığı'na seçildi.
Karadere, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Belediye Başkanı olarak seçildi.
İngilizce bilen Karadere, evli ve 5 çocuk babasıdır.
Güncel
Kaynak: AA