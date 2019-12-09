Haberler » Ekonomi » Giresun'un fındık yetişmeyen ilçelerinde ceviz geçim kaynağı oldu - Ekonomi

Giresun'un fındık yetişmeyen ilçelerinde ceviz geçim kaynağı oldu

Giresun'un Alucra ilçesinde yetiştirilen ceviz, yüksek verimle üreticisinin yüzünü güldürdü.

09.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:46Giresun'un fındık yetişmeyen ilçelerinde ceviz geçim kaynağı oldu
'un ilçesinde yetiştirilen ceviz, yüksek verimle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Bu yıl Alucra'da üretilen cevizlerin ilçe halkına ciddi bir gelir sağladığını belirten Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, yaptığı açıklamada, "Komşu ilçemiz Şebinkarahisar ve Çamoluk ile de anılan cevizin, artık Alucra'da da yüksek verim sağlayarak üreticiler için önemli bir kazanç sağlayacak" dedi.

10 yıllık çalışma sonrası Şebin ve Kaman cevizinin dikiminin takip edilerek yapıldığını ifade eden Metinyurt, "Cevizlerin vatandaşlarımız tarafından dikimin yapılması sonucu yöreye uyum sağlayıp sağlamayacağı kontrol edildi. Dikimden sonra yapılan takipler özellikle ilçe iklimi ve toprak yapısına uyum sağladığı gözlenen ceviz ağaçlarının, kabuk inceliği, iç kısmın kabuktan kolay ayrılması, içinin beyaz, dolu ve aromasının eşsiz olması gibi birçok olumlu özelliği diğer ceviz çeşitlerinden ayıran önemli bir özelliği olduğu tespit edildi" şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalar sonucu 2019 yılı içerisinde yaklaşık 15 ton ceviz hasadı yapıldığını kaydeden Metinyurt, "Alucra'nın ilçe merkezi dışında 2 bin - 2 bin 500 metre rakımlı köylerimizde bile ceviz hasadı oldukça verimli geçmiştir. Şuanda Alucra pazarında fiyatı 30-35 liradan satılan kabuklu ceviz için, önümüzdeki yıllarda dileyen tüm üreticilerimize eğitici, bilgilendirici çalışmalar yapacağız. İlçe halkımızın çoğunluğu hayvancılıkla geçinirken onlara ekstra bir kazanç kapısı olan cevizi üretmeleri için her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun, Alucra, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:58 Gram altın 273 lira seviyelerinde - Ekonomi
10:54 Jabra'nın yeni bluetooth kulaklığı Elite 75T ilk kez n11.com'da - Ekonomi
10:53 Grup Avenir Türkiye Ortağı İbrahim Arık: "2019 yılı sonu başarılı geçti, 2020'den umutluyuz" - Ekonomi
10:47 Hızlı Giriş 2019'da dijital hayatı 310 milyon defa kolaylaştırdı - Ekonomi
10:46 DPÜ DUSCART yerli ve milli yeni aracı 'Alfa'yı tanıttı - Ekonomi
10:20 1 Ocak'tan itibaren Yeni Türk Lirası banknotlarının değeri kalmayacak - Ekonomi
10:18 Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi'nde ilk kez 'çok yüksek insani gelişme' kategorisine girdi - Ekonomi
10:08 Torik ve tombik balığını palamut diye satıp vatandaşı kandırıyorlar - Ekonomi
10:00 Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi
09:56 Alışveriş kartlarında biriken puanlar 31 Aralık'ta silinecek - Ekonomi
9.12.2019 10:59:21