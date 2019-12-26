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Giresun'un fındık yetişmeyen ilçelerinde yeni ürün arayışı devam ediyor

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve genetik yapısı değişmeyen tek buğday türü olan 'siyez buğdayı' tohumlarının Alucra'da ekimi yapıldı.

26.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:28 Giresun'un fındık yetişmeyen ilçelerinde yeni ürün arayışı devam ediyor
Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve genetik yapısı değişmeyen tek buğday türü olan 'siyez buğdayı' tohumlarının 'da ekimi yapıldı.

Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, ilçede deneme amaçlı siyez buğdayı ekildiğini belirtti. Metinyurt, "Köklü tarihi olan bu buğday türünün ilçemizdeki verimine göre üretimi yaygınlaştırılması hedefleniyor. 10 dönümlük bir arazide deneme amaçlı ilk defa ekimini yaptık. 10 bin yıllık tarihi olan ve buğday türü olan siyez buğdayının genetiği değiştirilmemiş. Bu organik buğday da gluten yok, diyabet ve çölyak hastaları için çok faydalı bir tür. Komşu ilçelerimizdeki çorak arazilerde dahi oldukça verim elde edilen bu türü ilçe merkezine çok yakın bir arazide ekimini yaptık, yaptığımız ekimlerden verimli alırsak bu türün ilçemizdeki ekim alanlarını genişleteceğiz. Tüm gayretlerimiz çiftçilerimiz için bir gelir kapısı sağlamaktır" dedi. - GİRESUN

Genetik, Alucra, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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