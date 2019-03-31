Giresun'un Keşap İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Giresun
'un Keşap
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Emür
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Emür 3 bin 25, CHP
adayı Murat Bıçakçı
2 bin 80, MHP
adayı Mehmet Yüksel
386 oy aldı.
-Emür'ün özgeçmişi-
Keşap'ta doğan Mehmet Emür, ilk ve orta öğrenimi Giresun'da tamamladıktan sonra, Akdeniz Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Emür, 1994-2004 yılları arasında Keşap Belediyesi'nde İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü
yapan Emür, 2004 yılında AK Parti'den Keşap Belediye Başkanı seçildi.
Mehmet Emür, 2009-2011 yılları arsında Bulancak
Belediye Başkan Yardımcılığı, 2011-2013 yılları arasında Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptı.
2014 yılında yeniden AK Parti'den Keşap Belediye Başkanı seçilen Emür, evli ve üç çocuk babasıdır.
Mehmet Emür, AK Parti, Giresun, Keşap, Güncel
Kaynak: AA