Giresun'un Piraziz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hüseyin...

Giresun
'un Piraziz
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Hüseyin Görgülüoğlu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Görgülüoğlu 2 bin 621, AK Parti
adayı Uğur Melikoğlu
2 bin 131, MHP
adayı Göksel Güneş
249 oy aldı.
-Görgülüoğlu'nun özgeçmişi-
Piraziz'in Şeyhli Mahallesinde doğan Görgülüoğlu, ilk ve orta öğrenimini Piraziz'de tamamladı.
1979 yılında Piraziz Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak memuriyete başlayan Görgülüoğlu, 1989 yılında Giresun Valiliği
Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünde 2 yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Piraziz İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atandı.
Görgülüoğlu, 1992-2006 yılları arasında ilçede bu görevi yaparak 2006 yılında emekliliğe ayrıldı.
Hüseyin Görgülüoğlu, 2007-2012 yıllarında özel bir doğal gaz firmasında çalışma hayatına devam etti, 2012 yılında ise fındık ticareti yapmak için kendi firmasını kurdu.
30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Piraziz Belediye Başkanı seçilen Görgülüoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Hüseyin Görgülüoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Giresun, Piraziz, Güncel
Kaynak: AA