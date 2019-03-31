Giresun'un Şebinkarahisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Giresun
'un Şebinkarahisar
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Şahin Yılancı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin Yılancı 2 bin 544, MHP
adayı Murat Bölük
bin 881, İYİ Parti
adayı Oktay Alp
bin 702 oy aldı.
-Yılancı'nın öz geçmişi-
Şebinkarahisar'da doğan Yılancı, ilk ve orta eğitimini burada tamamladı. AK Parti Şebinkarahisar İlçe Başkanı olarak görev yapan Yılancı, 2009 ve 2014 yılı Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Şebinkarahisar Belediye Başkanı seçildi.
Üniversite mezunu olan Şahin Yılancı evli ve 3 çocuk babasıdır.
Güncel
Kaynak: AA