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Giresun'un terası aydınlatılacak

Giresun'un terası konumunda olan ve ziyaretçilere eşsiz bir Giresun manzarası sunan kalenin ışıklandırılması için çalışmalar başladı.

06.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:00
Giresun'un terası aydınlatılacak
Giresun 'un terası konumunda olan ve ziyaretçilere eşsiz bir Giresun manzarası sunan kalenin ışıklandırılması için çalışmalar başladı.

Şehrin tarihi ve turistik yerlerini ön plana çıkarmak için Giresun Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun şehrin turizmine katkı sağlayacak proje için talimat vermesinin ardından projenin ihalesi yapılarak yüklenici firma kalede çalışmalara başladı.

Yapılan proje ile kaledeki tarihi surların dokusuna uygun olarak aydınlatma çalışması yapılacak ve kaledeki iç ve dış surların aydınlatılması ile Giresun Kalesi tamamen ışıl ışıl olacak. Yerli ve yabancı turistlerin rahat ve güvenli bir şekilde gezmeleri için de güvenlik kameraları takılacak ve 24 saat kayıtta olacak. Ayrıca kalenin doğu ve batı yakasına sahilden görülecek şekilde ışıklı Giresun tabelaları yerleştirilecek.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kalenin tarihi ve turistik açıdan Giresun için önemli bir cazibe merkezi olduğunu belirterek "Giresun Kalesi'nin siluetini bozmadan ve dokusuna zarar vermeden projemizi uygulayacağız. Kale'nin aydınlatmasını sadece etrafın güvenliği olarak düşünmedik. Bunu bir fırsata dönüştürerek Kale'nin görünürlüğünü artıracak ve kalemize hak ettiği değeri kazandıracak anlayışta bir proje hazırladık" dedi.

Diğer yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kale'de geniş çaplı yenilik çalışması gerçekleştirdi. Yıllardır ot ve dikenlerle çevrili alanlar temizlendi ve kale surları ön plana çıkartıldı. Gerekli yerlere istinat duvarı yapıldı ve kaldırım taşları boyandı. Kale yamaçlarında kaya ve taşların tehlike arz etmemesi için çelik ağ kuruldu. Yetkililer, Kale'nin doğal ve tarihi özelliği dikkate alınarak kendine has görünümü kaybedilmeden çalışmanın yapıldığını söylediler. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Kale, Güncel
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