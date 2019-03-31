31 Mart 2019, 20:26
»»

Giresun'un Tirebolu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Burhan...

Giresun

Giresun'un Tirebolu ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Burhan Takır kazandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Burhan Takır kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Burhan Takır 4 bin 397, AK Parti adayı Abdullah Karabıçak 3 bin 757, MHP adayı Fikri Şen bin 188 oy aldı.

-Takır'ın öz geçmişi-

Tirebolu ilçesi Yeniköy Mahallesinde doğan Takır, ilk ve orta eğitimini Tirebolu'da tamamladı. İş hayatında yaklaşık 30 yıl ticaretle uğraşan Takır, 2004 ve 2009 yılındaki yerel seçimlerde Tirebolu Belediye Başkanlığına seçildi.

Burhan Takır, evli ve 3 çocuk babasıdır. Burhan Takır, Cumhuriyet Halk Partisi, Giresun, Tirebolu, Güncel
Kaynak: AA