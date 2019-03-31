Giresun'un Tirebolu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Burhan...

Giresun
'un Tirebolu
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Burhan Takır
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Burhan Takır 4 bin 397, AK Parti
adayı Abdullah Karabıçak
3 bin 757, MHP
adayı Fikri Şen
bin 188 oy aldı.
-Takır'ın öz geçmişi-
Tirebolu ilçesi Yeniköy
Mahallesinde doğan Takır, ilk ve orta eğitimini Tirebolu'da tamamladı. İş hayatında yaklaşık 30 yıl ticaretle uğraşan Takır, 2004 ve 2009 yılındaki yerel seçimlerde Tirebolu Belediye Başkanlığına seçildi.
Burhan Takır, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Burhan Takır, Cumhuriyet Halk Partisi, Giresun, Tirebolu, Güncel
Kaynak: AA