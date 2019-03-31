Giresun'un Yağlıdere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Yaşar...

Giresun
'un Yağlıdere
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Yaşar İbaş
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yaşar İbaş 2 bin 262, AK Parti
adayı Abdurrahman Kırhasanoğlu
bin 332, İYİ Parti
adayı Metin Turgut
257 oy aldı.
-İbaş'ın öz geçmişi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde doğan Yaşar İbaş, ilköğrenimi Yağlıdere'de orta öğrenimi ise Ankara
'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Yüksek Okulundaki öğrenimi yarıda bırakarak Amerika
Birleşik Devletlerine giden İbaş, bu ülkede restoran ve akaryakıt istasyonu
işletmeciliği yaptı. Türkiye
'ye dönerek fındık kırım fabrikası ortaklığı yapan İbaş, 2018 yılında Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.
İbaş evli ve iki çocuk babasıdır.
Yaşar İbaş, MHP, Yağlıdere, Giresun, Güncel
Kaynak: AA