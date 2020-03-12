Giresun Üniversitesi'nde Coronavirüs tedbirleri
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor.
12.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:40
Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor. Giresun Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek bazı etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.
Giresun Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Coronavirüs (COVİD-19) vakasının ülkemizde de görülmeye başlaması sebebiyle, alınan önleyici tedbirler kapsamında, Üniversitemizin planlamış olduğu bazı etkinlikler ertelendi. Bu kapsamda 14 Mart Tıp Bayramı Beyaz Önlük Giyme Töreni etkinliği ve Öğretmen Okullarının kuruluşunun 172.yıldönümü kutlama etkinlikleri ertelenmiştir" denildi. - GİRESUN
Giresun Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Coronavirüs (COVİD-19) vakasının ülkemizde de görülmeye başlaması sebebiyle, alınan önleyici tedbirler kapsamında, Üniversitemizin planlamış olduğu bazı etkinlikler ertelendi. Bu kapsamda 14 Mart Tıp Bayramı Beyaz Önlük Giyme Töreni etkinliği ve Öğretmen Okullarının kuruluşunun 172.yıldönümü kutlama etkinlikleri ertelenmiştir" denildi. - GİRESUN
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Kaynak: İHA
Etiketler : Giresun Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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