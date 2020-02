Giresun Üniversitesi'nden bilgilendirme toplantısı

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Giresun Üniversitesi Rektörlük toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, Tıp Fakültesi binası, Diş Hekimliği Fakültesi ve FİSKOBİRLİK'ten arazi talebi gibi konular hakkında açıklamalarda bulundu. Aksu Mahallesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapıldığı bölgenin sağlık üssü haline getirileceğini anlatan Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, "Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sona doğru yaklaşılmaktadır. Personel başta olmak üzere buradaki eksiklerin giderilmesinin ardından taşınmaya başlayacağız. Bu hastanenin 601 standart personel ihtiyacı bulunmaktadır. Bu personellerden 215'i hemşire, 175'i temizlik işçisi geri kalan ise idari ve teknik personellerdir. Bununla birlikte Tıp Fakültesi Morfoloji binası için 47 milyon TL'lik ödenek çıktı. Binanın bu yıl içerisinde temeli atılarak 3 yıl gibi süre içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Aynı bölgeye Diş Hekimliği Fakültesinin de yapılması kararını aldık. Diş Hekimliği içinde 7 milyon TL gibi bir bütçe gerekiyor. Bu bütçe içinde çalışmalarımız olacaktır. Gerekli olması halinde ilimizin hayırseverlerinden de destek isteyeceğiz. Dolayısıyla Aksu mahallesinde yapılmakta olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresi sağlık üssü haline gelecektir" dedi.



Takas yöntemiyle FİSKOBİRLİK'ten arazi talebi



Giresun Üniversitesi yerleşkesi için FİSKOBİRLİK'ten arazi talebi konusunda çalışmalarının olduğunu da anlatan Rektör Can, "FİSKOBİRLİK ile bir süredir görüşmelerimiz devam etmektedir. Üniversitemizin Depboy'daki Gazipaşa Yerleşkesini ve Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki arazimizi ile birlikte bir miktarda para karşılığında FİSKOBİRLİK'in sahildeki entegre tesislerinin bulunduğu araziyi alma talebimiz vardır. Ancak FİSKOBİRLİK bu teklifimize çok sıcak yaklaşmamaktadır. FİSKOBİRLİK'in beklentisi 30-40 milyon TL nakit paradır ancak bizim de bu fiyatlarda kamulaştırma gibi bir kaynağımız yok. Ancak FİSKOBİRLİK'e bir de TMO üzerinden bir teklif sunacağız. Bu teklifimiz ise TMO arazi karşılığında FİSKOBİRLİK'e fındık verecek. Bizde TMO'nun fındık karşılığında aldığı araziyi TMO'dan alacağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA