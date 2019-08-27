- Giresun Üniversitesi'nden "Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu"Ülkemizde doğa ve çevre turizmi giderek önem kazanırken, Giresun Üniversitesi Uluslararası anlamda ilk defa "Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu" gerçekleştirecek

GİRESUN - Ülkemizde doğa ve çevre turizmi giderek önem kazanırken, Giresun Üniversitesi Uluslararası anlamda ilk defa "Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu" gerçekleştirecek. Yaylacılığın Karadeniz Bölgesi'ne ve ülkemize katma değer sağlaması amaçlanan "Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumuna" 6 ülkeden, 17 üniversiteden bilim insanlarının katılması bekleniyor.Yapılacak sempozyumun Milli Yayla Politikasının oluşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Giresun Üniversitesi Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nazım Kuruca, "Daha önce ülkemizde ulusal düzeyde yayla sempozyumu yapılmış olsa da uluslararası anlamda ilk defa böyle bir sempozyum yapılacaktır. 26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumuna 6 ülkeden 17 bilim insanı katılacaktır ve şuana kadar da 96 tebliğimiz geldi. Bu sempozyum yayladaki sağlık, kültür, inançlar, hayvancılık gibi bir çok geniş konuyu içermektedir. Sempozyumla bölgemiz ve ülkemiz yaylacılığına katma değer sağlaması amaçlanıyor. Özellikle de son yıllarda bölgemizde de bunu gördüğümüz kum, deniz, güneş turizminden ziyade çevre ve doğa turizmi gelişim göstermektedir. Bu gelişme karşısında sempozyum Milli Yayla Politikasının oluşmasına da öncülük edecektir" dedi.

Kaynak: İHA