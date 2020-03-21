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Giresun Üniversitesi öğrencilerinden sağlık çalışanlarına videolu destek

Giresun Üniversitesi öğrencileri, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gönderdikleri videolu mesajla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek verdi.

21.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:30
Giresun Üniversitesi öğrencileri, Türkiye 'nin farklı şehirlerinden gönderdikleri videolu mesajla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek verdi.
Üniversitelerde eğitime ara verilmesinin ardından memleketlerine dönen Giresun Üniversitesi öğrencileri video çekti.
Giresun Üniversitesi Öğrenci Konseyi de Samsun , Nevşehir, Ankara, İstanbul, Giresun, Tokat, İzmir, Malatya, Kayseri, Mardin ve Mersin gibi 17 şehirdeki evlerinde öğrencilerin çektikleri videoların, daha geniş kesimlere ulaşması amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Paylaşımda, öğrencilerin şu ifadeleri yer alıyor:
"Bütün dünyanı sarsan, etkisi altına alan, ülkemizi derinden etkileyen koronavirüs ile mücadelede canları pahasına görevinin başında olan, salgına karşı savaşan, bu savaşta en önde yürüyen, fedakarlıklar yapan, mücadele eden, gecesini gündüzüne katan, günlerdir devleti, milleti için çalışan, ailelerinden, eşlerinden ve çocuklarından uzakta kalan beyaz önlüklü kahramanlarımız, ne yapsak hakkınız ödenmez. Tüm kalbimizle, dualarımızla sağlık çalışanlarımızın sonuna kadar yanındayız, sizinle beraberiz. Bugünlerinden vazgeçen, Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Giresun Üniversitesi öğrencilerinden sağlık çalışanlarına videolu destek

Kaynak: AA

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Giresun Üniversitesi öğrencilerinden sağlık çalışanlarına videolu destek
Etiketler : Giresun Üniversitesi, Türkiye, Giresun, Samsun, Güncel

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