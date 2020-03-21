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Giresun Üniversitesi uzaktan eğitime 6 Nisan'da başlayacak

Giresun Üniversitesinin uzaktan eğitime 6 Nisan Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

21.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:16
Giresun Üniversitesi uzaktan eğitime 6 Nisan'da başlayacak
Giresun Üniversitesinin uzaktan eğitime 6 Nisan Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, tüm akademik birimlerin uzaktan eğitime geçmesi için hazırlıklara devam edildiği belirtildi.
Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünce yürütülen çalışmalar için oluşturulan hazırlık komisyonunun, sistemin altyapısını iyileştirme faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, içerik ve sistem yönetimi alanındaki önemli çalışmaların tamamlandığı, oluşturulan teknik destek grubunun da öğretim elemanı ve öğrencilerin sistemin kullanımıyla ilgili bilgi edinme ihtiyaçlarıyla ilgileneceğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:
"Ayrıca bu uygulamanın yürütüleceği her akademik birimde yeteri kadar personelden oluşan birim sorumluları görevlendirilecek. Birim sorumlularından oluşan ikinci grup ise sürecin hem öğrenci hem de öğretim elemanı bazında sağlıklı yürütülmesinde görev alacak. Birim sorumluları, kendi birimlerindeki ilgili personelin eğitilmesini, bilgilendirilmesini sağlayacak."
Uzaktan öğretim süreciyle ilgili de açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Sanal sınıflarda çeşitli öğretim etkinlikleri düzenlenecek, dersler, senkron, asenkron videolarla işlenebilecek, öğretim elemanı derslerle ilgili her türlü dijital dokümanı sisteme yükleyebilecek, kaynak paylaşabilecek, soru cevap, forum ve tartışma gibi etkinliklerle dersler sürdürülecek. Okul ve birimlerin hazırlayacakları haftalık ders programları çerçevesinde yürütülecek dersleri öğrenciler interaktif ortamda takip edecekler. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından asenkron uzaktan öğretim yöntemiyle tüm öğrenciler 6 Nisan 2020 tarihinde sistemle buluşacak."

Kaynak: AA

Etiketler : Giresun, Güncel

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