Giresun Üniversitesinde bazı etkinlikler koronavirüs nedeniyle ertelendi
Giresun Üniversitesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, bazı etkinliklerin ertelendiği bildirildi.
11.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:56
Giresun Üniversitesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, bazı etkinliklerin ertelendiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, koronavirüsün Türkiye 'de de görülmeye başlanması sebebiyle önleyici tedbirler alındığı belirtildi.
Açıklamada, önlemler kapsamında 14 Mart Tıp Bayramı Beyaz Önlük Giyme Töreni ve Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 172. yıl dönümü etkinliklerinin ertelendiği kaydedildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, koronavirüsün Türkiye 'de de görülmeye başlanması sebebiyle önleyici tedbirler alındığı belirtildi.
Açıklamada, önlemler kapsamında 14 Mart Tıp Bayramı Beyaz Önlük Giyme Töreni ve Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 172. yıl dönümü etkinliklerinin ertelendiği kaydedildi.
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Kaynak: AA
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