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Giresun Vali Yardımcısı Tanrıseven'den 35 yıl sonra yeniden evlenen çifte ziyaret

Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, 35 yıl ayrı kaldıktan sonra yeniden evlenen yaşlı çifti ziyaret etti.

09.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:50Giresun Vali Yardımcısı Tanrıseven'den 35 yıl sonra yeniden evlenen çifte ziyaret
Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, 35 yıl ayrı kaldıktan sonra yeniden evlenen yaşlı çifti ziyaret etti.
Merkeze bağlı beldesinde yaşayan 88 yaşındaki Emin ve 83 yaşındaki Şükriye Yayla çifti, 1954'te dini nikahla evlendi. Çift, 30 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldı.
Emine ve Şükriye Yayla, 35 yıllık ayrılığın ardından geçen ay resmi nikahla yeniden hayatını birleştirdi.
Vali Yardımcısı Tanrıseven, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Tosun, Giresun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Kenan Yılmaz, Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin ve Giresun Belediye Meclis Üyesi Berrin Aydın ile çifti evlerinde ziyaret etti.
Çiftle bir süre sohbet eden Tanrıseven ve beraberindekiler, Emine ve Şükriye Yayla'ya mutluluklar diledi.

Hasan Tanrıseven, Duroğlu, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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